Водитель напал с ножом на коллегу в душевой общежития в Петергофе

В общежитии транспортной компании «Питеравто» произошла драка на ножах, после которой госпитализировали водителя.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился 5 июня около 4 утра в общежитии «Питеравто» на Гостилицком шоссе в Петергофе. Двое водителей компании что-то не поделили в душевой, и во время конфликта один из них вонзил нож в бедро коллеги.

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