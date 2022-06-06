Водитель напал с ножом на коллегу в душевой общежития в Петергофе

Водитель напал с ножом на коллегу в душевой общежития в Петергофе
Инцидент произошел в общежитии на Гостилицком шоссе. Фото: google.maps

В общежитии транспортной компании «Питеравто» произошла драка на ножах, после которой госпитализировали водителя.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился 5 июня около 4 утра в общежитии «Питеравто» на Гостилицком шоссе в Петергофе. Двое водителей компании что-то не поделили в душевой, и во время конфликта один из них вонзил нож в бедро коллеги.

В больницу попал 41-летний гражданин Таджикистана. У него ножевое ранение брюшной стенки и задней поверхности бедра, его состояние оценивают как тяжелое.

За нападение на мигранта задержали 48-летнего мужчину. В отделе полиции он получил административный протокол за мелкое хулиганство, после чего его отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожском районе парень убил мужчину ножом в шею.

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