Во Всеволожском районе парень убил мужчину ножом в шею

Во Всеволожском районе парень убил мужчину ножом в шею
Молодой человек ударил мужчину ножом в шею. Фото: unsplash

В деревне Ваганово, что во Всеволожском районе Ленобласти, убили местного жителя. Предполагаемый преступник задержан на месте.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 4:40 полицию и бригаду скорой помощи вызвали к магазину «Продукты 24» в Ваганово. Очевидцы сообщили, что в магазине зарезали покупателя.

Полиция подъехала к месту происшествия через 40 минут. Стражи порядка обнаружили рядом с магазином труп 36-летнего местного жителя.

Подозреваемого в убийстве задержали сразу на месте, им оказался 22-летний молодой человек из Ладожского Трудпоселка. Во время внезапного конфликта он достал нож и вонзил его в шею погибшего.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мигранта задержали за избиение курьеров-соотечественников на Дунайском проспекте.

ваганово ленобласть ножевое ранение убийство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторым россиянам на карту перечислят до 20 000 рублей с 6 июня
Умер режиссер Темур Чхеидзе, работавший в БДТ и Мариинском театре
ВОЗ: 780 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в 27 странах
Два трамвайных маршрута закроют на время ремонта на Стачек до 20 июня
Россияне хотят накопить 5 миллионов рублей для комфортной жизни на пенсии
Эксперт Бабин: лучшей валютой для сбережений летом будет доллар
McDonald’s возобновил прием сотрудников на работу в России
Россиянам дали советы по снижению расходов на коммунальные услуги