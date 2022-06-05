Во Всеволожском районе парень убил мужчину ножом в шею

Молодой человек ударил мужчину ножом в шею. Фото: unsplash

Молодой человек ударил мужчину ножом в шею. Фото: unsplash

В деревне Ваганово, что во Всеволожском районе Ленобласти, убили местного жителя. Предполагаемый преступник задержан на месте.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 4:40 полицию и бригаду скорой помощи вызвали к магазину «Продукты 24» в Ваганово. Очевидцы сообщили, что в магазине зарезали покупателя.

Полиция подъехала к месту происшествия через 40 минут. Стражи порядка обнаружили рядом с магазином труп 36-летнего местного жителя.

Подозреваемого в убийстве задержали сразу на месте, им оказался 22-летний молодой человек из Ладожского Трудпоселка. Во время внезапного конфликта он достал нож и вонзил его в шею погибшего.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мигранта задержали за избиение курьеров-соотечественников на Дунайском проспекте.