Врачи назвали пять заболеваний, о которых могут свидетельствовать боли в руках

Врачи назвали пять заболеваний, о которых могут свидетельствовать боли в руках. Фото: Pexels

Врачи назвали пять заболеваний, о которых могут свидетельствовать боли в руках. Фото: Pexels

Выяснилось, то болезненные ощущения в конечностях могут быть вызваны не только травмой или стрессом. При наличии дискомфортных ощущений есть риск развития пяти опасных заболеваний.

Эксперты предупреждают, что боли в руках не могут возникать просто так. Например, доцент кафедры радиологии опорно-двигательного аппарата в Школе Файнберга Северо-Западного университета, профессор Свати Дешмух рассказала, что боли в руках и ногах могут быть симптомами постковидного синдрома. Об этом пишет издание Eat This Not That!.

Эксперт отметила, что многие пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата из-за коронавируса выздоравливают, но у некоторых могут появится осложнения. Даже при гриппе боль в суставах не такая интенсивная, подчеркнула эксперт.

Боль в руке также может указывать на диабетическую нейропатию, которая представляет собой расстройства нервной системы, связанное с поражением при диабете малых кровеносных сосудов. Также болевые ощущения могут свидетельствовать об образовании тромба, заметили в Американской ассоциации пенсионеров.

А сертифицированный радиационный онколог Гари Ларсон заявил, что болевые ощущения в руке и плече могут оказаться признаком рака легких. Также боль в левой руке может оказаться одним из основных симптомом сердечного приступа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дефицит витамина В12 в организме человека может привести к необратимым последствиям для нервной системы и головного мозга.