За майские праздники в Петербурге туристы потратили около 18 млрд рублей

За майские праздники в Петербурге туристы потратили около 18 млрд рублей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

За майские праздники в Петербурге туристы потратили около 18 млрд рублей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге стартовал летний туристический сезон.

Он начался еще в начале мая, и, по словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, только за майские праздники город посетили более полумиллиона человек. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Корнеев отметил, что приезд туристов — это хороший вклад в экономику города. Так, за время праздничных дней 560 тысяч приезжих побывали в Петербурге и принесли городу 18 млрд рублей.

Во время праздников средняя загруженность гостиниц в Петербурге составляла 76%, — сюда приехали гости из разных уголков России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 30 апреля по 2 мая в Северной столице прошла серия мероприятий вокруг открытия в Петербурге летнего туристического сезона. В майские праздники городские гостиницы добились почти полной загрузки впервые с начала пандемии.