За год абоненты билайн в 20 раз увеличили интернет-трафик в петербургском метро

За год абоненты абоненты билайн в 20 раз увеличили интернет-трафик в петербургском метро. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За год абоненты абоненты билайн в 20 раз увеличили интернет-трафик в петербургском метро. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Благодаря запущенной билайн в прошлом году сети 4G в тоннелях петербургского метрополитена клиенты оператора увеличили интернет-трафик в 20 раз.

Возможность разговаривать и пользоваться скоростным интернетом во всех тоннелях «красной», «синей», «оранжевой» линий появилась у пользователей в прошлом году. Благодаря сети 4G все это возможно и на «зеленой» линии от станции «Рыбацкое» до станции «Приморская». В результате билайн зафиксировал значительный рост клиентского дата-трафика в метро по итогам первого квартала 2022 года. Ранее интернетом также можно было пользоваться, но только на платформах и в вестибюлях станций.

Директор петербургского отделения билайн Евгений Брянцев отметил, что, благодаря запуску сети 4G в тоннелях метро, у клиентов появилась возможность оставаться на связи с близкими и пользоваться нужными сервисами, даже находясь в пути. Эксперт подчеркнул, что, судя по значительному росту трафика, большая часть клиентов уже оценила эту возможность.

«Кроме того, мы внедрили на всей нашей сети в Петербурге и Ленобласти технологию VoLTE, обеспечивающую высокое качество передачи голоса. Она тоже доступна в тоннелях петербургской подземки», — заключил Евгений Брянцев.

Согласно данным билайн, в первом квартале 2022 года интернет-трафик клиентов в петербургской подземке увеличился почти в 20 раз против аналогичного периода 2021 года. При этом наблюдается и увеличение голосового трафика, он изменился в 6,5 раз.

Также удалось выявить сервисы-фавориты, на которые петербуржцы расходовали больше всего трафика за последний месяц при поездках в метро. На первом месте расположился веб серфинг, на втором — YouTube, а на третьем — VK. За ним следует Telegram, а на последнем месте — TikTok.

Веб-браузинг остается лидером среди сервисов и по частоте использования, а вот на второй строчке в этой категории — Telegram. Третье место отошло приложению Яндекса, а четвертое — VK. WhatsApp замыкает пятерку самых частых в использовании приложений.

Более 60% всего мобильного интернет-трафика, расходующегося в метро, приходится на мужчин. В Петербурге больше всего используют мобильный интернет люди в возрасте 25-45 лет, на них приходится примерно 40% от общего трафика. На граждан от 45 до 65 приходится примерно26%, а те, кому за 65, не затрачивают много трафика. А вот в Москве, например, разница между возрастными категориями практически не видна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга запустили голосование, в котором петербуржцы могут выбрать, где будет находиться будущая станция метро «Театральная».