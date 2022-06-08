В Московском районе годовалый малыш выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

В Московском районе годовалый малыш выпал из окна, облокотившись на москитную сетку
В Московском районе годовалый малыш выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. . Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Маленький ребенок, предположительно, по недосмотру молодой матери выпал из окна квартиры на третьем этаже.

Во вторник днем, около 16:25, из окна одного из домов на улице Севастьянова с третьего этажа выпал годовалый мальчик. Как стало известно Gazeta.SPB, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже правоохранительные органы выяснили, что малыш выпал в окно, облокотившись на москитную сетку. По словам матери 1999 года рождения, во время того, как она мыла окна, мальчик воспользовался невнимательностью матер и забрался на подоконник, после чего и произошел страшный инцидент.

У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лодыжки, отек головного мозга тяжелой степени, закрытую травму живота и операционный синдром.

Известно, что семья полная, на учете в ОДН не состоит. Отец мальчика работает водителем пожарной части.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мое по недосмотру 24-летней мамы ребенок выпал из окна пятого этажа. Шестилетняя девочка осталась дома одна, залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку открытого окна, вместе с ней ребенок полетел вниз с 5 этажа.

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