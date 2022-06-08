На Жуковского водитель отъехал назад и насмерть сбил пенсионерку

На Жуковского водитель отъехал назад и насмерть сбил пенсионерку. Фото: "Яндекс. Карты"

На Жуковского водитель отъехал назад и насмерть сбил пенсионерку. Фото: "Яндекс. Карты"

Во вторник утром в Центральном районе на улице Жуковского произошло ДТП с участием пожилой 72-летней женщины и 23-летнего водителя грузового автомобиля. В результате петербурженка скончалась в больнице от полученных травм.

Женщина попала в больницу рано утром, после того, как около 08:40 попыталась перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Как стало известно Gazeta.SPB, в это время на нее задним ходом наехал водитель.

Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу с переломом таза, внутренним кровотечением и рваными ранами правой кисти, в тяжелом состоянии. В 12:50 женщина скончалась.

Водитель ранее к административной ответственности не привлекался, В настоящий момент состоит на миграционном учете до 11 апреля 2023 года.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Молодой человек задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга произошла кража ювелирных изделий на крупную денежную сумму.