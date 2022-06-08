В Пушкине четвероклассница направлялась с отцом к припаркованному авто, но была сбита

В Пушкине четвероклассница направлялась с отцом к припаркованному авто, но была сбита. Фото: Baltphoto

В Пушкине четвероклассница направлялась с отцом к припаркованному авто, но была сбита. Фото: Baltphoto

В Пушкинском районе девочка с папой не дошли до своего припаркованного автомобиля, — ребенок был сбит другой машиной.

Как стало известно Gazeta.SPB, четвероклассница попала под колеса во время перехода дороги вне зоны пешеходного перехода по Октябрьской набережной. Девочка была в сопровождении отца, они вместе переходили проезжую часть к припаркованному автомобилю.

В результате 56-летняя женщина, находящаяся за рулем «Тойота», предположительно принадлежащего ее мужу, наехала на несовершеннолетнюю. Девочка в состоянии средней тяжести была госпитализирована в Детскую городскую больницу № 5 с различными повреждениями.

Выяснилось, что женщина, сбившая девочку, к административной ответственности не привлекалась. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Петербурга третьеклассник на велосипеде попал под колеса автомобиля, когда выезжал с пешеходной дорожки через тротуар на проезжую часть.