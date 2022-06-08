Во дворе на Наличной десятилетний велосипедист попал под колеса автомобиля

Во дворе на Наличной десятилетний велосипедист попал под колеса автомобиля. Фото: Pexels

Во дворе на Наличной десятилетний велосипедист попал под колеса автомобиля. Фото: Pexels

В Василеостровском районе третьеклассник на велосипеде попал под колеса автомобиля, когда выезжал с пешеходной дорожки через тротуар на проезжую часть.

Во вторник, 7 июня, ДТП с участием юного велосипедиста произошло во дворе на Наличной улице около 14:15 . Как стало известно Gazeta.SPB, ребенок без сопровождения взрослых хотел съехать с пешеходной дорожки на велосипеде, а в итоге угодил под автомобиль, за рулем которого находился гражданин 1991 года рождения.

В результате несовершеннолетний в состоянии средней тяжести с различными травмами был госпитализирован в детскую городскую больницу № 2.

Известно, что мужчина, сбивший мальчика, в 2022 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил остановки. Он является приезжим и имеет временную регистрацию в Петербурге. Автомобиль, за рулем которого мужчина находился в момент ДТП, ему не принадлежит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе Петербурга на улице Жуковского произошло ДТП с участием пожилой 72-летней женщины и 23-летнего водителя.