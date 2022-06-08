В Выборгском районе под трехлетнем ребенком лопнула канистра с муравьиной кислотой

В Выборгском районе под трехлетнем ребенком лопнула канистра с муравьиной кислотой
В Выборгском районе под трехлетнем ребенком лопнула канистра с муравьиной кислотой. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Днем 7 июня в Выборгскую ГБ поступил мальчик в кране тяжелом состоянии. Выяснилось, что под ребенком лопнула канистра, в которой находилась муравьиная кислота.

В поселке Красносельское Выборгского района Ленинградской области трехлетний ребенок получил ожоги муравьиной кислотой по неосторожности. Как стало известно gazeta.SPB, отец мальчика выставил на крыльцо дома пластиковую канистру, в которой и находилась муравьиная кислота, оставшаяся с предыдущего места работы мужчины.

Ребенок по недосмотру сел на выставленную канистру и получил химический ожог 35% 2-3 степени правого плеча, предплечья, спины, левой ягодицы и правого бедра.

Известно, что помимо мальчика в семье еще имеются дети. Все прочие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 июня в Невском районе Петербурга ребенок, которому в этом году исполнился год, попал в больницу с термическим ожогом 2 степени.

выборгский район дети ленобласть ожог


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Жюри выбрало победителей международного конкурса на разработку ...
В Выборгском районе под трехлетнем ребенком лопнула канистра с муравьиной ...
В Сланцевском районе обнаружили двух мертвых мужчин по черным следам на потолке
На Байкале зафиксировали землетрясение в 8,3
Спустя месяц в Колпино задержали молодую мать, избивавшую дочь и выдиравшую ...
Яндекс Еда разработала новый конструктор выплат для партнёров вместе с курьерами
Почта России запустила проект о путешествиях «Почтовый туризм»
«Жвака Галз» поделились своим видением искусства и рассказали, где найти ...