В Невском районе маленький ребенок по недосмотру родителей искупался в кипятке

В Невском районе маленький ребенок по недосмотру родителей искупался в кипятке. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе маленький ребенок по недосмотру родителей искупался в кипятке. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Поздно вечером 7 июня в Невском районе Петербурга ребенок, которому в этом году исполнился год, попал в больницу с термическим ожогом 2 степени.

Как стало известно Gazeta.SPB, маленького мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу №1 около 22:38. Предположительно, по недосмотру родителей ребенок упал со стула и вылил на себя кипяток. Инцидент произошел примерно в 9 часов вечера.

В результате врачи диагностировали у малыша термический ожог 2 степени плеча и предплечья и ушиб мягких тканей затылочной области.

Все другие обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по недосмотру молодой матери в Московском районе годовалый ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Позже правоохранительные органы выяснили, что малыш выпал в окно, облокотившись на москитную сетку.