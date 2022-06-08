Жюри выбрало победителей международного конкурса на разработку архитектурных решений территории «Горская»

Жюри международного конкурса определило победителя конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская». Финалистов назвали на торжественной церемонии 8 июня в Петербурге.

Заказчиком конкурса стала компания «Мегалайн», партнерами выступили «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) и Международная академия архитектуры. Жюри рассмотрело 23 предложения из 16 стран мира, выбрав в итоге троих финалистов.

«Конкурс начался с 26 команд, а в супер-финале мы очень внимательно изучили три проекта: с точки зрения финансовой модели, соответствия стандартам устойчивого развития, инвестиционной привлекательности, дизайна и архитектуры», — рассказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, член Жюри Андрей Шпиленко.

Третье место занял консорциум под руководством петербургской компании «СЕМРЕН И МОНССОН МОС», в него вошли столичная компания «Хабидатум Лаб» и петербургская «Версус.лигал». «Серебро» взяли объединившиеся в консорциум во главе с «Марис Пропертиз» петербуржцы «А.М. Цехомского В.В.» и москвичи из компаний «КОР ЭКС ПИ» и «П++».

Первое место в конкурсе жюри под председательством генерального директора «Мегалайн» Геннадия Корупятника присудило консорциуму под лидерством московской компании «Ваухаус», в который вошли австрийцы из COOP HIMMELB(L)AU Wolf D.Prix & Partner ZT GmbH и московская компания «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование».

«Это хорошая практика, когда на международном уровне представляют такие проекты. Все финалисты достойно себя представили. Был выбран действительно тот проект, который позволит представлять не только Санкт-Петербург, но и страну на высоком уровне», — заявил директор практики «Региональная аналитика» АСИ Расим Галямов.

По задумке победителей конкурса, центральным объектом «Горской» станет Музей Стихий, в котором будет создан крупнейший в мире искусственный водоворот. Окружающее пространство будет разделено на зоны.

В зоне Light-industrial появятся возможности для работы среднего и малого бизнеса: с условиями для торговли и хранения товаров. В IT-зоне авторы проекта предложили создать офисные пространства и научные лаборатории, которые привлекут ученых и разработчиков.

Соединят эти зоны «зелеными» коридорами, по которым можно будет выйти на набережную Финского залива. При этом на территории «Горской» будут реализованы последние природные технологии: появится современная ливневая канализация, биопруды и дождевые сады.

Разработчики победившего проекта также предусмотрели рекреационную зону, на территории которой появится гостиничный комплекс с прибрежным отелем и парк-отелем с отдельными домиками.

При этом использовать территорию «Горской» можно будет в разных целях в зависимости от потребностей и условий, диктуемых рынком.

«Для Приморского района территория Горской — новая «точка роста» для малого и среднего бизнеса с применением гибкого формата «Light Industrial». Модель развития конкурсной территории учитывает стратегические приоритеты развития Санкт-Петербурга, позволит использовать территорию всесезонно разными целевыми аудиториями», — рассказал соучредитель Группы компаний «ЦЕНТР», Сергей Георгиевский.

Проект развития территории будет представлен 16 июня в «Экспофоруме» на полях Петербургского международного экономического форума, на стенде «Территория Инноваций»