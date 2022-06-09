В Минобрнауки РФ предложили наказывать студентов-целевиков за плохую учебу

Для студентов, обучающихся по целевому, в России предложили ввести ответственность за плохую учебу.

Для студентов-целевиков, получающие плохие оценки, могут ввести реальное наказание вплоть до расторжения договора. Тогда студент будет студент будет обязан возместить стоимость обучения. Соответствующие поправки в положение о целевом наборе в колледжи и вузы разработало Минобрнауки. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, в договоре о целевом обучении могут быть прописаны требования к успеваемости студента. В частности, будут учтены дисциплина, модули и практики, которые входят в процесс обучения. По результатам, как минимум, двух аттестаций потенциальный работодатель может принять решение об успеваемости или неуспеваемости студента.

Помимо расторжения договора потенциальный работодатель может уменьшить уровень финансовой поддержки студента. Но сначала работодатель-заказчик будет обязан помочь студенту повысить свою успеваемость, в том числе оплатив дополнительное обучение.

Предположительно, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дистанционное обучение расслабило и изменило отношение самих школьников к образовательному процессу.