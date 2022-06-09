Петербургские школьники расслабились после введения дистанционки

Введение дистанционного обучение в петербургских школах, судя по результатам, которые сейчас показывают учащиеся, расслабило и изменило отношение самих школьников к образовательному процессу.

Учителя неоднократно замечали, что после введения дистанта дети показывают не самые лучше результаты в обучении. Об этом со специалистами поговорила Neva.Today.

Отмечается, что в целом с введением дистанционного обучения общий уровень подготовки школьников изменился, но результаты единого государственного экзамена сейчас не особо радуют. Так, средний балл по результатам ЕГЭ и ОГЭ стал ниже, хотя оценки, которые ставят учителя, в среднем по городу стали выше, рассказывают специалисты.

Также эксперты замечают, что после пандемии коронавируса наладить образовательный подход сложнее, так как до сих пор существует дистант.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Беглов подписал постановление правительства Петербурга о дате проведения праздника выпускников школ «Алые паруса». В этом году она назначена на 24 июня.