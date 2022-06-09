Пятилетняя петербурженка получила разрыв печени после падения на площадке детсада

Пятилетняя петербурженка получила разрыв печени после падения на площадке детсада
Пятилетняя петербурженка получила разрыв печени после падения на площадке детсада. Фото: pxhere

В Калининском районе пятилетней ребенок был госпитализирован с разрывом печени с территории детского сада.

Вчера, 8 июня, около 17:оо на Гражданском проспекте девочка упала с высоты 1,5 метров на металлическую перекладину животом. Как стало известно Gazeta.SPB, страшный инцидент произошел на детской площадке детского сада.

В результате ребенок в тяжелом состоянии с ушибом живота, разрывом правой доли печени 3-ей степени был госпитализирован в детскую больницу №19.

По факту произошедшего прокуратура Калининского района организовала проверку. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 июня в Невском районе Петербурга ребенок, которому в этом году исполнился год, попал в больницу с термическим ожогом 2 степени. Предположительно, по недосмотру родителей ребенок упал со стула и вылил на себя кипяток. Инцидент произошел примерно в 9 часов вечера.

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