Пятилетняя петербурженка получила разрыв печени после падения на площадке детсада

Пятилетняя петербурженка получила разрыв печени после падения на площадке детсада. Фото: pxhere

Пятилетняя петербурженка получила разрыв печени после падения на площадке детсада. Фото: pxhere

В Калининском районе пятилетней ребенок был госпитализирован с разрывом печени с территории детского сада.

Вчера, 8 июня, около 17:оо на Гражданском проспекте девочка упала с высоты 1,5 метров на металлическую перекладину животом. Как стало известно Gazeta.SPB, страшный инцидент произошел на детской площадке детского сада.

В результате ребенок в тяжелом состоянии с ушибом живота, разрывом правой доли печени 3-ей степени был госпитализирован в детскую больницу №19.

По факту произошедшего прокуратура Калининского района организовала проверку. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 июня в Невском районе Петербурга ребенок, которому в этом году исполнился год, попал в больницу с термическим ожогом 2 степени. Предположительно, по недосмотру родителей ребенок упал со стула и вылил на себя кипяток. Инцидент произошел примерно в 9 часов вечера.