Границы государств на больших масштабах больше не будут отражаться на «Яндекс. Картах»

Границы государств на больших масштабах больше не будут отражаться на "Яндекс. Картах". Фото: Логотип Яндекса

Границы государств на больших масштабах больше не будут отражаться на "Яндекс. Картах". Фото: Логотип Яндекса

Сервис «Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира. Теперь карта станет физико-географической.

«Яндекс. Карты» решили изменить формат. Теперь на карте акцент будет сделан на природные объекты. Об этом сообщают РИА. Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Изменения на «Яндекс. Картах» произойдет уже в ближайшее время. Как отметил собеседник из «Яндекса», на карте, среди прочего, появятся горы, реки, линии полярных кругов.

Меняться карта будет постепенно, а обновление коснется как веб-версии, так и мобильного приложения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Яндекс Еда разработала новый конструктор выплат для курьеров-партнёров, который был создан с учетом обратной связи от самих доставщиков, чтобы учесть их частые пожелания. В ходе работы над новой системой выплат компания проконсультировалась с отдельными опытными курьерами-партнерами, а затем дополнительно с курьерами-партнерами из разных регионов России.