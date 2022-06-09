Границы государств на больших масштабах больше не будут отражаться на «Яндекс. Картах»

Сервис «Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира. Теперь карта станет физико-географической.
«Яндекс. Карты» решили изменить формат. Теперь на карте акцент будет сделан на природные объекты. Об этом сообщают РИА. Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Изменения на «Яндекс. Картах» произойдет уже в ближайшее время. Как отметил собеседник из «Яндекса», на карте, среди прочего, появятся горы, реки, линии полярных кругов.
Меняться карта будет постепенно, а обновление коснется как веб-версии, так и мобильного приложения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Яндекс Еда разработала новый конструктор выплат для курьеров-партнёров, который был создан с учетом обратной связи от самих доставщиков, чтобы учесть их частые пожелания. В ходе работы над новой системой выплат компания проконсультировалась с отдельными опытными курьерами-партнерами, а затем дополнительно с курьерами-партнерами из разных регионов России.