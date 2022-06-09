В клинике Алмазова 45-летняя пациентка выпала из окна 7 этажа

Вчера днем, 8 июня, под окнами медицинского центра имени В. А. Алмазова, расположенном на улице Аккуратова, обнаружили 45-летнюю женщину.

Оказалось пациентка с тяжелым заболеванием выпала из окна 7 этажа. Как стало известно Gazeta.SPB, около 14:11 в полицию позвонила главный врач больницы.

Женщину перевели в реанимацию, но спустя 40 минут она скончалась от полученных травм.

Вся имеющаяся информация была передана в полицию и следственный комитет. Предполагается, что на момент произошедшего погибшая была в палате одна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что гражданин с Учебного переулка скончался в операционной от телесных повреждений, нанесенных ему несколько дней назад. Состояние мужчины ухудшилось только 8 июня, а сам инцидент произошел еще 6 числа. По словам 31-летней сожительницы погибшего, днем 6 июня они совместно с мужчиной решили выпить и пообщаться в компании молодых людей, которая самого погибшему была малознакома.