Петербуржец скончался в операционной после неудачных посиделок с малознакомой компанией

Петербуржец скончался в операционной после неудачных посиделок с малознакомой компанией. Фото: Baltphoto

Петербуржец скончался в операционной после неудачных посиделок с малознакомой компанией. Фото: Baltphoto

Мужчина с Учебного переулка, 12 скончался в операционной от телесных повреждений, нанесенных ему несколько дней назад.

Состояние мужчины ухудшилось только 8 июня, а сам инцидент произошел еще 6 числа. Как стало известно Gazeta.SPB, 37-летний мужчина получил травмы от малознакомой компании молодых людей в ходе распития спиртных напитков и вспыхнувшего конфликта.

По словам 31-летней сожительницы погибшего, днем 6 июня они совместно с мужчиной решили выпить и пообщаться в компании молодых людей, которая самого погибшему была малознакома. В результате произошел конфликт, и некий «Власов Борис», как утверждает женщина, нанес мужчине телесные повреждения. Спустя пару дней состояние пострадавшего ухудшилось.

У погибшего диагностировали ОЧМТ, УГМ, перелом основания черепа, закрытую травму груди, ушиб сердца и легких, а также закрытую травму живота с повреждением органов брюшной полости.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе обнаружили труп 56-летнего мужчины. На месте происшествия были задержаны два гражданина.