В коммуналке на Лесном проспекте обнаружили хозяина с ножевым

В коммуналке на Лесном проспекте обнаружили хозяина с ножевым
В коммуналке на Лесном проспекте обнаружили хозяина с ножевым. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Выборгском районе Санкт-Петербурга утром 8 июня обнаружили труп 56-летнего мужчины. На месте происшествия были задержаны два гражданина.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 11:27. Как стало известно Gazeta. SPB, по прибытию на Лесной проспект, 20, корпус 8 правоохранительные органы обнаружили мертвого мужчину с ножевым ранением левого плеча сзади.

Выяснилось, что мужчина проживал в коммунальной квартире по указанному адресу. В 11:45 на месте происшествия задержали двух граждан 45 и 51 года. Оба задержанных были помещены в СПСЗЛ. Позже 51-летнего мужчину перевели в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Известно, что 45-летний задержанный был осужден по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», а вот со со вторым гражданином ситуация оказалась еще более запутанной. До этого 51-летний мужчина неоднократно арестовывался за кражи, но был освобожден от уголовной ответственности направлен в психбольницу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Сестрорецке две женщины что-то не поделили, в результате чего развязалась драка. Обе знакомые в тяжелом состоянии оказались в больнице.

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