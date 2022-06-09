Беглов утвердил выделение 10,8 млн НКО Петербурга на проекты по поддержке волонтерства

На проекты по поддержке волонтерства НКО Северной столицы выделят по 10,8 млн. Фото: Смольный

На проекты по поддержке волонтерства НКО Северной столицы выделят по 10,8 млн. Фото: Смольный

Губернатором Петербурга Александром Бегловым подписано постановление по которому социально ориентированные НКО получат субсидии на практики поддержки добровольчества по итогам конкурсного отбора.

В общей сложности на поддержку волонтерства НКО В Петербурге предусмотрено 10 873 470 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Подписанный губернатором документ определят порядок предоставления субсидий, а также условия их предоставления, порядок подачи заявок на получение субсидий и то, как будут поводится проверки заявок рабочей группой, а также утвержден порядок проведения конкурсного отбора.

Также постановление устанавливает требования к отчетности и контролю за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам спешат на помощь волонтеры, чтобы помочь разобраться в новой транспортной реформе.