Беглов утвердил выделение 10,8 млн НКО Петербурга на проекты по поддержке волонтерства

Беглов утвердил выделение 10,8 млн НКО Петербурга на проекты по поддержке волонтерства
На проекты по поддержке волонтерства НКО Северной столицы выделят по 10,8 млн. Фото: Смольный

Губернатором Петербурга Александром Бегловым подписано постановление по которому социально ориентированные НКО получат субсидии на практики поддержки добровольчества по итогам конкурсного отбора.

В общей сложности на поддержку волонтерства НКО В Петербурге предусмотрено 10 873 470 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Подписанный губернатором документ определят порядок предоставления субсидий, а также условия их предоставления, порядок подачи заявок на получение субсидий и то, как будут поводится проверки заявок рабочей группой, а также утвержден порядок проведения конкурсного отбора.

Также постановление устанавливает требования к отчетности и контролю за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам спешат на помощь волонтеры, чтобы помочь разобраться в новой транспортной реформе.

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