Торговые сети ставят под угрозу существование частных магазинчиков в Петербурге

Торговые сети ставят под угрозу существование частных магазинчиков в Петербурге
Новый закон может привести к тому, что ритейлеры просто вытеснят малый и микробизнес.. Фото: Pixabay

На фоне поддержки крупных торговых сетей в Петербурге начали закрываться небольшие частные магазины. По мнению экспертов, ритейл продолжит вытеснять малый бизнес.

В Госдуму недавно направили законопроект о регулировании правил сделок в сфере ритейла в условиях антироссийских санкций. В частности, он подразумевает увеличение доли рынка при всех сделках в ритейле с 25 до 35%. Документ приняли во втором чтении, но появились некоторые замечания, которые еще предстоит доработать. Однако помощь торговым сетям все же будет оказана.

Как пишет Neva.Today, новый закон может привести к тому, что ритейлеры просто вытеснят малый и микробизнес.

По мнению председателя РОО «Содействие малому бизнесу» Янины Гришиной, в этом случае говорить о таких законопроектах, учитывая сегодняшнее положение небольшого бизнеса, просто смешно. Дело в том, что более 90% петербургского рынка уже занимают крупные торговые сети.

«То, что его не приняли – очень хорошо. Но по факту мы давно уже впереди планеты и даже успели обогнать Москву по количеству ритейла», — отметила специалист.

При этом жители города все чаще отдают предпочтение придомовым супермаркетам в пешей доступности. А вот поднимать долю ритейла на рынке, как считает Гришина, выше некуда.

У законопроекта, в случае его окончательного принятия, будут свои последствия. За ним последуют региональные решения, которые не сыграют на руку частникам. Малый и микробизнес потеряет значительную долю на рынке, поскольку не сможет удовлетворить всем выведенным критериям.

В пик пандемии для малого и микробизнеса создали две меры поддержки: отменили арендные платежи и позволили продлить договора аренды на три года без всяких хождений по инстанциям. Эти меры укрепили федеральными законами, но стоит отметить, что существуют еще договоры на размещение. К нему выпустили постановление №353 («Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»). Однако в Северной столице решили ему не следовать.

В особенно плачевной ситуации оказались те магазины, которые работают в нежилых помещениях, арендованных у властей. Им и вовсе не предоставили нормы продления.

По факту все послабления, связанные с налогами, поддерживают только средний бизнес. А вот для малого и микробизнеса они не доступны, поскольку не имеют залоговой массы. Как правило, частники держатся на плаву только за счет собственных средств.

Дополнительные проблемы для предпринимателей создают проверочные мероприятия. Исполнительные органы власти в городских комитетах могут прикрыть магазины по любой формальной причине.

«К ритейлу они, как правило, не суются. Там организована большая юридическая поддержка. Они выбирают тех, кто послабее», — заметила Гришина.

Эксперт заключила, что в целом в городе наблюдается равнодушное отношение к частникам. Так что есть вероятность, что в скором времени петербуржцы останутся без одиночных магазинов во дворах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с полок петербургских магазинов испаряются продукты.

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