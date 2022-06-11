В Петербурге правоохранители прикрыли наркотическую «Лавку Дядюшки Джо»

В Петербурге правоохранители прикрыли наркотическую &#171;Лавку Дядюшки Джо&#187;
В Петербурге правоохранители прикрыли наркотическую "Лавку Дядюшки Джо". Фото: Baltphoto

В Колпино двое петербуржцев создали свой наркотический бизнес, который прогорел на задержании правоохранительными органами.

Молодые люди 22 и 25 лет открыли интернет-магазин «Лавка дядюшки Джо», через который организовывали незаконный сбыт психотропного вещества и наркотических средств.

Как стало известно Gazeta.SPB, утром 9 июня полиция нашла в квартире дома на бульваре Трудящихся 95,45 граммов психотропного вещества, шесть заготовок в виде свертков, а также компьютер с указанием шести тайников с запретными веществами по территории Колпино.

В тот же день, 9 июня было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт и хранение наркотических веществ». Двоих молодых людей заключили под стражу. До этого они уже осуждались за хранение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге правоохранительные органы нашли владельца магазина наркотиков «Лавка Палыча»

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