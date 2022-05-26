В подвале на Димитрова закрыли магазин наркотиков и поймали его владельца

В подвале на Димитрова закрыли магазин наркотиков и поймали его владельца
В подвале на Димитрова закрыли магазин наркотиков и поймали его владельца. Фото: pixabay

Правоохранительные органы нашли владельца магазина наркотиков «Лавка Палыча», размещенного на платформе интернет ресурса «Blacksprut». Кроме удалось установить, откуда велась торговля запрещенными веществами.

Пару дней назад около 16:45 в ходе оперативно-розыскного мероприятия в подвале дома 20 корпус 2 по улице Димитрова был задержан 40-летнйи гражданин, который организовал незаконный сбыт психотропного вещества амфетамин и наркотического средства марихуана через магазин, который он сам и создал.

В результате было изъято 18 полимерных свертков, содержащих психотропное вещество амфетамин общей массой 601,8 грамм и наркотическое средство каннабис общей массой 114,5 грамма. При личном осмотре у мужчины также забрали 4 свертка из изоляционной ленты белого цвета, в которых находится психотропное вещество амфетамин общей массой 120,1 грамм. Кроме того, полиция осмотрела ноутбук мужчины и нашла два тайника-закладки, которые также были изъяты.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение хранение и сбыт наркотических средств».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Волховском районе Ленобласти проводится доследственная проверка после отравления ребенка наркотиками.

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