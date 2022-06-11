По делу об изнасиловании девушек на дамбе в Кронштадте задержаны новые подозреваемые

По делу об изнасиловании девушек на дамбе в Кронштадте задержаны новые подозреваемые
По делу об изнасиловании девушек на дамбе в Кронштадте задержаны новые подозреваемые. Фото: Pexels

Правоохранительные органы под Москвой задержали трех мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушек на дамбе в Кронштадте, которое произошло ночью с первого на второе июня.

Предполагаемых злоумышленников 53, 20 и 27 лет задержали в тот же день, однако оказалось, что в деле появились новые подозреваемые. С первых троих граждан Узбекистана сняли подозрения, после чего их отпустили. Чуть позже под Москвой удалось задержать новые лица.

В результате, 10 июня полицейские вернулись из служебной поездки в Москву с тремя мужчинами 33, 23 и 22 лет, которых изобличили изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, которым подверглись две подруги в Кронштадте.

Как уточнили в СК, нападение на девушек произошло у одного из домов по улице Гидростроителей, но потерпевшие сбежали. Подозреваемые покинули город и скрылись под Москвой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что внутреннем кольце КАД, на дамбе у тоннеля «по горячим следам» задержали трех мигрантов, которых подозревают в изнасиловании двух 21-летних девушек.

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