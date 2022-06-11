«Биг Тейсти» в российском «Макдоналдсе» планируют заменить бургером «Биг Гранд»

Вместо убранного из меню российского «Макдоналдс» «Биг Тейсти» в меню планируют ввести позицию «Биг Гранд».

Жителям России предложили альтернативу пропавшему из меню российского «Макдоналдса» бургеру «Биг Тейсти». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что новый бургер под названием «Биг Гранд» будет несколько меньше, но при этом будет стоить дороже своего предшественника. Предполагается, что новая цена составит 289 рублей. «Биг Тейсти», в свою очередь, можно было купить за 268 рублей.

Также в новом бургере не будет оригинального соуса «Биг Тейсти», из -за которого большинство россиян так любило это блюдо. В состав «Биг Гранд» войдут булки, мясо в пропорции четыре к одному, сыр чеддер, салат, помидор, лук, кетчуп, а также соус гриль.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская сеть ресторанов быстрого питания, которая станет «преемником» McDonald’s, выбрала себе логотип.