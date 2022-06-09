У российской сети-аналога McDonald’s появился своей логотип с картошкой и бургером

У российской сети-аналога McDonald's появился своей логотип с картошкой и бургером Фото: Pexels

У российской сети-аналога McDonald's появился своей логотип с картошкой и бургером Фото: Pexels

Сеть ресторанов быстрого питания, которая станет «преемником» McDonald’s, выбрала себе логотип. До этого в Роспатент уже были поданы заявки на регистрацию картинки в трех цветах.

После анализа в компании пришли к выводу, что лучше оставить вариант с основными символами McDonald’s. Так на новом логотипе изображен бургере оранжевого цвета и две палочки, символизирующие картошку-фри, желтого цвета на зеленом фоне. Правда, внешне это выглядит очень схематично.

«Известия» рассказали, что уже сегодня, 9 июня, новая сеть ресторанов запустит рекламную кампанию. Несмотря на это название сети до сих пор остается загадкой. В настоящий момент известно восемь вариантов, зарегистрированных в Роспатенте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге с фасадов бывших ресторанов McDonald’s снимают привычные вывески.