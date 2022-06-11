В Кингисеппском районе десятилетний ребенок повредил москитную сетку и упал с 4 этажа

В Кингисеппском районе районе мальчик 2012 года рождения выпал из окна своей квартиры.
Все произошло вечером 10 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, десятилетний ребенок получил серьезные травмы, упав с четвертого этажа в поселке Котельский.
Предположительно, в 18:50 во время игры ребенок повредил москитную сетку и выпал из окна своей 3-х комнатной квартиры, которая расположена на 4 этаже пятиэтажки.
В результате мальчик был госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом левой лучевой кости, закрытым переломом правой большой берцовой кости, ушибами и ссадинами.
Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Семья у ребенка неполная, на профилактическом учете не состоит.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе ребенок, предположительно, по недосмотру молодой матери выпал из окна квартиры на третьем этаже.