В Кингисеппском районе десятилетний ребенок повредил москитную сетку и упал с 4 этажа

В Кингисеппском районе десятилетний ребенок повредил москитную сетку и упал с 4 этажа
В Кингисеппском районе десятилетний ребенок повредил москитную сетку и упал с 4 этажа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кингисеппском районе районе мальчик 2012 года рождения выпал из окна своей квартиры.

Все произошло вечером 10 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, десятилетний ребенок получил серьезные травмы, упав с четвертого этажа в поселке Котельский.

Предположительно, в 18:50 во время игры ребенок повредил москитную сетку и выпал из окна своей 3-х комнатной квартиры, которая расположена на 4 этаже пятиэтажки.

В результате мальчик был госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом левой лучевой кости, закрытым переломом правой большой берцовой кости, ушибами и ссадинами.

Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Семья у ребенка неполная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе ребенок, предположительно, по недосмотру молодой матери выпал из окна квартиры на третьем этаже.

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