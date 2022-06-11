Делегация из Ленобласти ведет восстановительные работы в Енакиево

Представители профильных комитетов ведут наблюдение за ходом восстановления подшефного Ленинградской области города Енакиево.
Корреспондент телеканала «ЛенТВ24» отметил, что агломерация Енакиево — это 130 тысяч жителей, а также десятки поселков на освобожденной территории, которые временно подчинены администрации города.
Подчеркивается, что в восстановлении нуждаются почти все сфера местной инфраструктуры: уже обследуются местные дороги совместно с дорожной лабораторией из Ленинградской области. Выяснилось, что из двухсот км дорог, которые уже успели осмотреть, 70% местных трасс нуждаются в ремонте.
Кроме того, проведено обследование порядка 40 сооружений, из которых большинство — мостовые переправы. На ключевой стратегической переправе в Енакиево, к примеру, срочно требуется перекрыть праву полосу движения для снижения нагрузок и уменьшения вероятности полного разрушения сооружения. В скором времени здесь будет необходим капитальный ремонт. Подобная ситуация наблюдается со всей инфраструктурой города.
Разрушающие объекты лично осмотрит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ДНР запустили вещание от телеканала «ЛенТВ24».