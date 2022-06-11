В Донецкой Народной Республике запустили вещание от ЛенТВ24

В Донецкой Народной Республике запустили вещание от ЛенТВ24. Фото: gov.spb.ru

В Донецкой Народной Республике запустили вещание от ЛенТВ24. Фото: gov.spb.ru

Стало известно, что в ДНР запустили вещание от телеканала «ЛенТВ24».

Телеканал напоминает, что Ленинградская область взяла шефство над городом Енакиево в ДНР. Регион уже отправил около 200 тонн гуманитарной помощи. По мнению местных жителей, ЛенТВ24 будет пользоваться популярностью в Донбассе.

До этого упоминалось, что в качестве первоочередных мер определены восстановление разрушенных детского сада и школы, приобретение компьютеров для учебных заведений и коммунальной техники на объекте.

Глава местной администрации Роман Храменков заметил, что власти города будут иметь прямую связь с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и его заместителями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Губернатор Ленинградской области, которая взяла шефство над донецким Енакиево, Александр Дрозденко прибыл в город. Глава 47 региона прокомментировал хорошую работу коммунальных служб в городе.