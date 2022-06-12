Обновленный «Макдоналдс» планируют открыть в Петербурге 20 июня

Обновленный &#171;Макдоналдс&#187; планируют открыть в Петербурге 20 июня
В Петербурге первый "Макдоналдс" примет клиентов 20 июня. Фото: unsplash

Рестораны сети «Макдоналдс» во всю готовятся к открытию в Петербурге. Ожидается, что первая обновленная точка заработает уже 20 июня.

В Московском регионе открытие первых 15 точек должно состояться 12 июня. А в Петербурге рестораны быстрого питания будут открываться постепенно.

По данным «Фонтанки», в Северной столице первое заведение примет клиентов 20 июня. Об этом рассказали во время собеседования в одном из ресторанов в южной части города. Но в другом «Макдоналдсе» сообщили, что точной даты открытия пока нет, но это произойдет в ближайшее время.

Меню обновленного «Макдоналдса» практически не изменится, но ряд позиций из него исчезнет. Скорее всего, посетители больше не смогут заказать бургеры Биг Тейсти и Биг Мак, а также мороженое МакФлурри.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Биг Тейсти» в российском «Макдоналдсе» планируют заменить бургером «Биг Гранд».

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