Пьяный водитель, задержанный на юге Петербурга со стрельбой, получил 12 суток ареста

Автомобилиста арестовали на 12 суток. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Автомобилиста арестовали на 12 суток. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге арестовали пьяного водителя «Субару», которому не удалось скрыться от инспекторов ДПС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, нетрезвый автомобилист попался дорожной полиции накануне утром. Он ехал по проспекту Стачек, нарушая ПДД, чем привлек внимание инспекторов ДПС. Правоохранители попытались его остановить, но тот лишь увеличил скорость, пытаясь скрыться. Для задержания беглеца полицейский выстрелил несколько раз по колесам «Субару», что помогло им остановить иномарку на Ленинском проспекте.

За рулем был подвыпивший 24-летний житель Ленобласти с судимостями за плечами. При проверке авто выяснилось, что госзнаки являются «архивными».

В отделе полиции на водителя составили пять протоколов за нарушение ПДД и административный протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил лихачу 12 суток ареста.

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