На Тельмана во дворе «Фольксваген» сбил девятилетнего ребенка

На Тельмана во дворе "Фольксваген" сбил девятилетнего ребенка. Фото: Pexels

На Тельмана во дворе "Фольксваген" сбил девятилетнего ребенка. Фото: Pexels

В Невском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетний оказался под колесами автомобиля, который не заметил, что ребенок выходит из-за припаркованных во дворе автомобилей.

Инцидент произошел на улице Тельмана. Как стало известно Gazeta.SPB, девятилетний мальчик без сопровождения родителей вышел из-за припаркованного автомобиля и был сбит «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 46-летни гражданин.

В результате с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести ребенок был госпитализирован в ДГБ имени Раухфуса.

Выяснилось, что водитель, сбивший несовершеннолетнего, за 2021-2022 годы привлекался 19 раз к административной ответственности за нарушение ПДД по статьям «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «превышение скорости».

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ДТП, которое произошло сегодня утром, 11 июня, у Троицкого моста в Петербурге, закончилось смертью одного из его участников.