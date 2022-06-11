На Тельмана во дворе «Фольксваген» сбил девятилетнего ребенка

В Невском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетний оказался под колесами автомобиля, который не заметил, что ребенок выходит из-за припаркованных во дворе автомобилей.
Инцидент произошел на улице Тельмана. Как стало известно Gazeta.SPB, девятилетний мальчик без сопровождения родителей вышел из-за припаркованного автомобиля и был сбит «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 46-летни гражданин.
В результате с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести ребенок был госпитализирован в ДГБ имени Раухфуса.
Выяснилось, что водитель, сбивший несовершеннолетнего, за 2021-2022 годы привлекался 19 раз к административной ответственности за нарушение ПДД по статьям «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «превышение скорости».
По факту инцидента проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что ДТП, которое произошло сегодня утром, 11 июня, у Троицкого моста в Петербурге, закончилось смертью одного из его участников.