Бывшие рестораны McDonald’s начали открываться в Москве под названием «Вкусно и точка»

Флагманский ресторан «Вкусно и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве. Фото: скриншот "Интересная Москва"/ВК

Флагманский ресторан «Вкусно и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве. Фото: скриншот "Интересная Москва"/ВК

В Московском регионе сегодня, 12 июня, открываются 15 ресторанов бывшей сети быстрого питания McDonald’s.

Заведения начали работать под названием «Вкусно и точка». Флагманский ресторан обновленной сети открылся на Пушкинской площади. На фасаде здания появился новый логотип и надпись «Название меняется, любовь остается».

Новым логотипом стали два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер оранжевого цвета, изображенные на зеленом фоне.

Сегодня открылись 12 ресторанов в Москве и три в Подмосковье, а 13 июня откроются еще 50 ресторанов, в том числе пять в Петербурге.

Меню обновленного «Макдоналдса» практически не изменится, но ряд позиций из него исчезнет. Скорее всего, посетители больше не смогут заказать бургеры Биг Тейсти и Биг Мак, а также мороженое МакФлурри.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обновленный «Макдоналдс» планируют открыть в Петербурге 20 июня.