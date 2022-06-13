Рабочие из Ленобласти восстанавливают дорогу к больнице в Енакиево

Рабочие из Ленобласти ремонтируют дорогу в Енакиево. Фото: администрация Ленобласти

Рабочие из Ленобласти ремонтируют дорогу в Енакиево. Фото: администрация Ленобласти

Дорожники из Ленинградской области продолжают восстанавливать дороги в подшефном 47 региону городу Енакиево в ДНР.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», техника и специалисты, направленные в Енакиево из Ленобласти, сейчас занимаются ремонтом особо важной дороги, ведущей к городской больнице. Восстановление дороги позволит быстро добраться до медучреждения на машине.

Сейчас рабочие проводят аварийно-ямочный ремонт, а в течение этого года дорожное полотно будет полностью восстановлено. Работы ведутся объединенными усилиями сотрудников дорожно-ремонтного строительного управления всего 47 региона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что губернатор Ленобласти обсудил с главой ДНР возможности помощи, необходимой для восстановления подшефного города Енакиево. Глава ДНР поблагодарил представителей 47 региона за проделанную работу и поддержку.