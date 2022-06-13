В Петербурге мужчина изнасиловал гостью после застолья, а после выгнал из квартиры

Изнасилованная малознакомым мужчиной петербурженка обратилась в следственные органы.

Как стало известно Gazeta.SPb, поздним вечером 11 июня в НИИ Скорой помощи самостоятельно обратилась 35-летняя жительница Невского района. Врачи диагностировали ей состояние после изнасилования, а после отпустили домой. Информацию об этом сразу передали в полицию.

Петербурженка во время опроса сообщила правоохранителям, что была изнасилована в ночь на 10 июня в квартире дома №94 по Народной улице. Это сделал малознакомый ей мужчина, с которым она распивала алкоголь. После акта насилия он выгнал пострадавшую из квартиры.

Женщина обратилась с заявлением в следственный отдел по Невскому району. Сейчас проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам «Шавермы» на Савушкина.