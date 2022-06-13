Мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам «Шавермы» на Савушкина

Мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам &#171;Шавермы&#187; на Савушкина
Мужчина размахивал пистолетом в кафе на Савушкина. Фото: google.maps

Пьяный мужчина устроил в кафе на улице Савушкина разборки с пистолетом, за что попал в полицию и получил уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, подозрительного мужчину с пистолетом сначала заметили в подземном переходе у метро «Беговая». Пока к месту ехала полиция, он успел дойти до кафе «Шаверма» на улице Савушкина, 141, где расположен ТЦ «Меркурий». Там мужчина достал пистолет и направил его на сотрудников, требуя выйти с ним на улицу.

До стрельбы дело не дошло — прибывший наряд полиции задержал гражданина, который был в состоянии алкогольного опьянения, а при себе у него был пневматический пистолет.

Задержанный сейчас в изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка ударила ножом младшего брата в квартире на Октябрьской.

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