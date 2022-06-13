Петербурженка ударила ножом младшего брата в квартире на Октябрьской

Резня произошла в квартире на Октябрьской набережной. Фото: google.maps

Резня произошла в квартире на Октябрьской набережной. Фото: google.maps

В Петербурге задержана 52-летняя женщина, набросившаяся с ножом на младшего брата.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 12 июня полиция получила сообщение от службы скорой помощи о ножевом ранении в квартире на Октябрьской набережной, 80/2. Оттуда госпитализировали 46-летнего мужчину с тяжелым проникающим колото-резаным ранением живота.

К месту были направлены наряды полиции. Правоохранители сразу задержали подозреваемую в резне — старшую сестру пострадавшего. Как оказалось, она ударила подвыпившего родственника ножом во время внезапно возникшего конфликта.

С места происшествия изъяли семь ножей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец убил жену ударом деревянного бруска по голове в Ленобласти.