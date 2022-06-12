Петербуржец убил жену ударом деревянного бруска по голове в Ленобласти

В Гатчинском районе следователи разбираются в обстоятельствах убийства петербурженки, за которое задержан ее супруг.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло еще ночью 8 июня на даче в садоводстве «Конкордия» массива «Новинка». 65-летний петербуржец во время пьяной ссоры схватил деревянный брусок и ударил им жену по голове. Удар получился смертельным, женщина скончалась. Мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь, но сделал он это только через трое суток — утром 11 июня.

Вместе с медиками к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали пенсионера и поместили в изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что буйный пациент избил фельдшера и разбил карету скорой помощи на 8-й Советской. Задержанный получил административный протокол о мелком хулиганстве. В отношении него могут возбудить уголовное дело.