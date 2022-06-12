Буйный пациент избил фельдшера и разбил карету скорой помощи на 8-й Советской

Полицейские задержали буйного пациента, который напал на фельдшера скорой помощи и разбил лобовое стекло служебного авто в центре Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в ночь на 11 июня рядом с домом №4 по 8-й Советской улице. Там очевидцы заметили лежавшего на асфальте пьяного мужчину и вызвали медиков. Прибывшей бригаде скорой помощи пациент не обрадовался и начал буянить. Сначала он дважды ударил 41-летнего фельдшера, а после того, как медики спрятались в своем служебном автомобиле, разбил лобовое стекло.

К месту происшествия были направлены наряды полиции. Стражи порядка увезли в отдел 26-летнего мужчины, переехавшего из Мурманска в Мурино. Задержанный получил административный протокол о мелком хулиганстве. В отношении него могут возбудить уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что одного человека зарезали и одного ранили на территории «Севкабеля».