Одного человека зарезали и одного ранили на территории «Севкабеля»

Пьяный конфликт на территории «Севкабеля» в Петербурге закончился резней.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 11 июня в полицию от медиков скорой помощи поступило сообщение о погибшем и одном пострадавшем от ножевых ранений на Кожевенной линии, 34, на территории «Севкабеля».

Прибывшие правоохранители обнаружили труп 36-летнего петербуржца с ножевым ранением шеи и его ровесника с ранением в области позвоночника. Последнего госпитализировали в Покровскую больницу.

Злоумышленника задержали сразу на месте, им оказался 35-летний безработный из Парголово. Как выяснилось, он набросился на знакомых с ножом после алкогольного застолья.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный водитель, задержанный на юге Петербурга со стрельбой, получил 12 суток ареста.