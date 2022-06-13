Дрозденко осмотрел прибывшие в Енакиево новые автобусы из Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочего визита в Енакиево лично осмотрел прибывшие из 47 региона новые автобусы.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», на дарственной церемонии в Енакиево присутствовали Дрозденко, глава комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк и глава администрации Енакиево Роман Храменков. Чиновники лично оценили состояние направленных Ленобластью новых ПАЗов.

На общем совещании, которое прошло в Енакиево в субботу, 11 июня, делегация из 47 региона во главе с губернатором взяла на себя обязательство помочь городу в решении проблем с транспортом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рабочие из Ленобласти восстанавливают дорогу к больнице в Енакиево. Сейчас рабочие проводят аварийно-ямочный ремонт, а в течение этого года дорожное полотно будет полностью восстановлено.