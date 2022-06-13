В Петербурге фотограф с пантерой попался прокуратуре

Петербуржец, использовавший пантеру для заработка, попал в поле зрения прокуратуры. В отношении него возбуждено дело.

Как сообщили в городской прокуратуре, владелец пантеры проводил незаконные фотосессии с животным на территории заказника «Южное побережье Невской губы». Об этом узнали контрольно-надзорные органы, которые в тот же день поехали ловить мужчину с пантерой. При виде правоохранителей он попытался сбежать, но его остановили полицейские.

Прокуратура установила, что лицензия, которая имеется у владельца пантеры, дает ему право на содержание животного только в зоопарках за чертой Петербурга. А ветеринарных сопроводительных документов на пантеру у мужчины не нашлось.

В отношении хозяина животного возбуждено административное дело, которое передано в Росприроднадзор. Ведомство оформило протокол изъятия животного, но до окончания проверки пантера будет у владельца на ответственном хранении.

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