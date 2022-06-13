Суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП у Троицкого моста

Суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП у Троицкого моста
Руслан Стратович заключен под стражу до 10 августа за смертельное ДТП у Троицкого моста. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Пьяный водитель каршеринга, устроивший смертельное ДТП в центре Петербурга, заключен под стражу до 10 августа.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, автомобилиста Руслана Стратовича заключили под стражу почти на месяц по обвинению в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п.а ч.4 ст.264 УК РФ). Меру пресечения избрал Дзержинский районный суд.

Авария произошла 11 июня около 5:11 на Дворцовой набережной у Троицкого моста. Установлено, что Стратович сел за руль каршеринга в пьяном виде и разогнался до 118 км/ч. Не справившись с управлением, он врезался в столб и сбил пешехода, которая от удара упала в Неву и получила травмы. Пассажирка каршеринга скончалась в больнице.

Также сообщается, что Стратович за последние два года 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В суде автомобилист просил отправить его под домашний арест. Мать обвиняемого пыталась оправдать сына, назвав его «добрым, отзывчивым, заботливым и наивным».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельное ДТП у Троицкого моста обернулось уголовным делом.

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