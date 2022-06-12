Смертельное ДТП у Троицкого моста обернулось уголовным делом

В Петербурге в отношении пьяного водителя каршеринга, по вине которого произошло ДТП у Троицкого моста, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, водитель каршеринга стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД лицом, находящемся в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобилист — 19-летний студент колледжа, проживающий в Кронштадте. Год назад он привлекался к административной ответственности за отсутствие страховки на автомобиль. Он задержан и госпитализирован в больницу №3 с травмами.

Напомним, авария с летальным исходом произошла накануне около 5:11 у дома №5 по Миллионной улице со стороны Дворцовой набережной. Подвыпивший водитель каршеринга не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в столб и сбила двух пешеходов на тротуаре: 29-летнюю женщину из Мурино и 28-летнюю петербурженку. От удара первую отбросило в Неву, ее спасли и откачали очевидцы.

Травмы в итоге получили четыре человека. Женщина, которая упала в Неву, реанимирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом плечевой кости, открытыми ранами предплечья и бедра, открытым переломом костей голени и шоком первой степени. У второй сбитой женщины резаная рана кисти. Также пострадал 21-летний пассажир каршеринга — он госпитализирован в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга. Последняя пострадавшая — 17-летняя девушка из каршеринга — скончалась в Мариинской больнице из-за тяжелых травм головы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Троицкого моста каршеринг влетел в людей и скинул девушку в Неву.