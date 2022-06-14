ТЭК испытает теплосети в Колпино 14 июня

В Колпинском районе Петербурга во вторник, 14 июня, пройдут гидравлические испытания.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПБ», теплосети будут проверять на двух участках в Колпино: в границах Финляндской улицы, Заводского проспекта, улицы Веры Слуцкой, Адмиралтейской улицы и левого берега Ижоры, а также в границах Загородной улиц, правого берега Ижоры и Межевой улицы.

На время испытаний давление в трубопроводах поднимут на четверть выше нормы. Для безопасности горожан температуру воды в трубах снизят до 40 градусов.

Петербуржцев попросили сообщить о возможных коммунальных авариях по телефонам 112 или 004, либо сразу в ТЭК по телефону 601-93-93.

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