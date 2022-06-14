КАД на севере Петербурга полностью перекроют для эвакуации сгоревшего автокрана

КАД на севере Петербурга полностью перекроют для эвакуации сгоревшего автокрана
КАД перекроют на час для эвакуации автокрана. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожники полностью перекроют участок КАД, чтобы эвакуировать сгоревший автокран.

Сгоревший автокран находится на внешнем кольце КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры. Забирать поврежденную машину с кольцевой будут в ночь на 15 июня. Для этого потребуется полностью перекрыть данный участок.

КАД перекроют на час для эвакуации автокрана. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Эвакуация машины займет один час — с 4:00 до 5:00. В это время движение по всем трем полосам будет остановлено. Работы будут проводиться ночью, чтобы на КАД не собрались большие пробки. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Днем 11 июня на кольцевой произошло самовозгорание автокрана. Пожар потушили силами МЧС. Никто не пострадал. Сгоревшая машина заняла полосу безопасности и первую полосу.

КАД перекроют на час для эвакуации автокрана. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двое погибли при квартирном пожаре на проспекте Ветеранов.

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