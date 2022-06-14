Двое погибли при квартирном пожаре на проспекте Ветеранов

Двое погибли при квартирном пожаре на проспекте Ветеранов
В квартирном пожаре погибли двое. Фото: google.maps

Утром вторника в Красносельском районе Петербурга произошел пожар, в котором погибли два человека.

Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС, пожарных к дому №160 по проспекту Ветеранов вызвали 14 июня в 6:43. Там загорелась двухкомнатная квартира.

К месту происшествия направили 19 человек личного состава МЧС и четыре специальные машины. Пожарные выяснили, что в квартире горит обстановка на площади 7 кв. метров.

Огонь локализовали к 7:06. На месте пожара обнаружили двоих погибших.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист, погибший в ДТП в Тосненском районе, привлекался за нарушение ПДД почти 200 раз.

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