Двое погибли при квартирном пожаре на проспекте Ветеранов

Утром вторника в Красносельском районе Петербурга произошел пожар, в котором погибли два человека.
Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС, пожарных к дому №160 по проспекту Ветеранов вызвали 14 июня в 6:43. Там загорелась двухкомнатная квартира.
К месту происшествия направили 19 человек личного состава МЧС и четыре специальные машины. Пожарные выяснили, что в квартире горит обстановка на площади 7 кв. метров.
Огонь локализовали к 7:06. На месте пожара обнаружили двоих погибших.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист, погибший в ДТП в Тосненском районе, привлекался за нарушение ПДД почти 200 раз.