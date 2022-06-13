Мотоциклист, погибший в ДТП в Тосненском районе, привлекался за нарушение ПДД почти 200 раз

В Тосненском районе Ленобласти выясняются детали смертельного ДТП с участием мотоциклиста и тремя автомобилями.

Как сообщили в региональном главке МВД, авария с летальным исходом произошла сегодня около 13:15 на трассе «Россия» в поселке Ушаки.

Мотоцикл Harley-Davidson на высокой скорости пытался обогнать автомобиль и по касательной задел легковушку Nissan Almera, после чего упал и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes Benz ML320. Водитель последней иномарки, пытаясь уйти от столкновения с двухколесным транспортом, врезался в «Ниву».

32-летний мотоциклист моментально погиб. Полиция установила, что в последние годы он 190 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП у Троицкого моста.