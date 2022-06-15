От предложения руки и сердца в Госуслугах за этот год отказались около 3,5 тысячи человек

От предложения руки и сердца в Госуслугах за этот год отказались около 3,5 тысячи человек. Фото: Pxhere

От предложения руки и сердца в Госуслугах за этот год отказались около 3,5 тысячи человек. Фото: Pxhere

Сегодня продолжает набирать популярность дистанционный формат предложения руки и сердца через портал Госуслуги. Правда, лишенные романтики предложения частенько заканчиваются провальным исходом.

Примечательно, что отказы на дистанционные предложения поступают как от женщин, так и от мужчин. По данным Минцифры, за текущей 2022 год было подано более 27,2 тысяч заявлений на регистрацию брака в виртуальном формате, при этом средний возраст заявителей составил 28,5 лет среди женщин и 31 год среди мужчин. Об этом пишет «Neva.Today».

В общей сложности более 1,1 тысяч петербургских мужчин и 2,3 тысяч петербургских женщин отказались от электронной регистрации брака, — всего более 3,5 тысяч человек.

Чтобы оформить такой брак необходимо сформировать соответствующее заявление в личном кабинет на Госуслугах, после этого ввести данные партнера и указать, какую фамилию вы возьмете после заключения брака, а также отметить какая будет свадьба — торжественная или упрощенная. Далее необходимо выбрать городской ЗАГС и время церемонии. У дистанционного заявления присутствует плюс — скидка на оплату налога в 30%.

После всех необходимых процедур партнеру на электронную почту придет сообщение о предложении, — вот здесь наступает решающий момент отказа или соглашения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди россиян был проведен опрос, по результатам которого выяснилось, что самый нежелательный профессии для будущих супругов — это полицейские или чиновники.