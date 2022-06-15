В России с 25 октября картой «Мир» можно будет оплачивать покупки новым способом

В России с 25 октября картой "Мир" можно будет оплачивать покупки новым способом. Фото: duma.gov.ru

В России с 25 октября картой "Мир" можно будет оплачивать покупки новым способом. Фото: duma.gov.ru

После 25 октября 2022 года россияне смогут оплачивать свои покупки картой «Мир», не используя при этом пластик.

Чтобы совершить операцию оплаты и возврата по карте «Мир» достаточно будет иметь смартфон, где будет представлен специальный QR-код, формирующийся в в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

Способ оплаты телефоном будет доступен только после аутентификации держателя карты, кроме того не обойдется и без доработки со стороны продавцов.

В пресс-службе национальной платежной системы добавили, что «Мир» планирует предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, которые формируются в мобильных телефонах владельцев карт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что есть возможность платить с телефона в обход санкций. Например, владельцы гаджетов от Samsung могут расплачиваться с помощью сервиса Samsung Pay.